Колумбийский футболист арестован после обвинения в домашнем насилии

Футболист испанской «Альмерии» колумбиец Луис Суарес был арестован после обвинения бывшей жены в домашнем насилии. Об этом сообщает Daily Star.

Источник утверждает, что арест состоялся около двух недель назад, однако Суарес был отпущен в ожидании судебного заседания. Футболист пока не давал официальных комментариев, однако сообщается, что он отрицает свою вину.

Бывшая жена Суареса, с которой они провели в браке 15 лет, в начале декабря подала на футболиста заявление, в котором заявила о «злоупотреблениях и жестоком обращении» на протяжении нескольких лет. Также она утверждала, что Суарес бросал в нее предметы, запирал в доме и принуждал к сексуальным отношениям.

В своей карьере 27-летний футболист выступал в основном за испанские клубы. Большую часть карьеры он сыграл в «Гранаде» (2020-2022) и «Альмерии» (2023-настоящее время). Также в его активе четыре матча в составе сборной Колумбии.

Ранее американского тренера отстранили от работы на ОИ из-за обвинения в сексуальном насилии.