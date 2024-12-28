Российский тренер о поражении Канады от Латвии: у них бывают такие срывы

Тренер Плющев: возможно, канадцы ковыряли в носу перед матчем с Латвией

Российский тренер Владимир Плющев объяснил поражение хоккейной молодежной сборной Канады от Латвии на чемпионате мира, заявив, что у канадцев бывают такие срывы, передает «ВсеПроСпорт».

«Вообще-то проигрывать латышам для канадцев не очень с руки. Но у канадцев бывают такие срывы. Возможно, в носу перед матчем поковыряли, хотели выйти покататься как в Парке культуры», — сказал Плющев.

Встреча завершилась со счетом 2:3 (Б).

В начале второго периода счет открыл игрок канадской сборной Джетт Лучанко. Эрик Матейко в третьем периоде сравнял счет, но через несколько минут Калум Ритчи вновь вывел Канаду вперед. Латвийский хоккеист Петерис Буланс перевел встречу в овертайм за две минуты до конца основного времени матча. В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. Решающий буллит реализовал игрок латвийской команды Эрик Матейко.

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