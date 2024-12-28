Хоккеист Капризов пропустит матч против «Далласа» в НХЛ из-за травмы

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Далласа» из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что Капризов травмировал нижнюю часть тела. Сроки возвращения игрока на лед не уточняются.

Российский хоккеист в этом сезоне уже набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах и установил личный рекорд. До этого его лучшим результатом по скорости набора 50 очков были 38 матчей в сезоне-2021/22. Показатель Капризова также является лучшим в истории «Миннесоты».

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

«Миннесота» идет на третьей строчке Западной конференции НХЛ. Матч «Даллас» — «Миннесота» состоится 28 декабря. Начало встречи на арене «Американ Эйрлайнс Центр» запланировано на 04:00 по мск.

Ранее российский голкипер стал лидером по победам среди вратарей НХЛ в 2024 году.