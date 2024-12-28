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Популярная телеведущая Олеся Серегина раскрыла три причины ухода с «Матч ТВ»

Телеведущая Олеся Серегина об уходе с «Матч ТВ»: мне нужно «Дополнительное время»
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Личный архив Олеси Серегиной

Популярная телеведущая Олеся Серегина приняла решение покинуть «Матч ТВ» после четырех лет работы на канале. Об этом Серегина сообщила «Газете.Ru».

«Это немного грустно — все-таки четыре года вместе. И волнительно — ведь впереди новый этап жизни, карьеры и творчества», — сказала телеведущая.

Олеся Серегина отметила, что очень любит «Матч ТВ», и поблагодарила телеканал за свой профессиональный рост. По словам девушки, она встретила «безумно талантливых коллег», у которых многому научилась.

Телеведущая объяснила свое решение уйти тремя причинами. Во-первых, она решила восстановить свое здоровье, которое пострадало из-за нерегулярного режима и подъемов в 4 утра.

В 2024 году Олеся Серегина впервые пережила паническую атаку и решила прислушаться к неврологу, который посоветовал ей восстановить нормальный режим сна.

«Да, кто-то скажет: «Ты работала на «Матче» два дня в неделю, ничего страшного. Но вы же понимаете, что с нерегулярными подъемами в 4 утра у тебя выпадает из жизни не только два дня работы, но и один — до (когда ложился спать в 19.00) и один после, когда приходишь в себя после рваного графика», — объяснила телеведущая.

Во-вторых, Олеся Серегина выразила желание посвятить больше времени другим своим проектам — благотворительному фонду «Дополнительное время», написанию книги и съемкам документальных фильмов.

«Мне нужно больше свободы. Я очень свободный по натуре человек. Я люблю делать и говорить только то, что хочется. А когда работаешь в большой компании, получается не всегда. Мне нужно «Дополнительное время», — отметила телеведущая.

В-третьих, Серегина решила проводить больше времени со своей семьей.

«То, что я больше не буду уезжать из дома в 4 утра — лучший подарок моему мужу и детям», — сказала телеведущая.

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