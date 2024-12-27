Боец ММА Монсон призвал западных политиков извиниться перед российскими спортсменами

Боец смешанных боевых искусств (ММА), депутат парламента Республики Башкортостан Джефф Монсон призвал западных политиков извиниться перед спортсменами из России за отстранение от международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

«Политики из других стран должны извиниться перед российскими спортсменами. Это было бы по-мужски. Но ведут себя так, будто ничего не произошло. Лидеры стран не должны решать за спортсменов. Это позор!» — заявил Монсон.

Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Соревнования прошли в середине декабря в венгерском Будапеште.

20 декабря российские фигуристы получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее спортивный юрист назвал сроки возвращения России на международные турниры.