Винер раскрыла свое отношение к Путину

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила «Респиратору Бабушкина», что с большим уважением относится к Владимиру Путину.

По ее словам, президент России полностью отдается работе и заслуживает лестных слов.

«Столько, сколько он работает... Я считаю, что это нечеловеческие усилия. Вот все эти осуждения, которые он выслушивает, и выдерживает – очень дипломатично всегда отвечает, не раздражается. И не начинает говорить гадости. И в общем ведет правильную политику», — заявила Винер.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации четырех новых олимпийских советов.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ирина Винер одним словом описала творчество Shaman.