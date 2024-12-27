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Экс-игрока сборной России могут посадить за пьяную езду

Экс-хоккеисту Степанову грозят два года тюрьмы за пьяную езду
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stepanov_stepan_19_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Атланта Трешерс» Стефан Степанов был уличен в пьяном вождении, сообщает Baza.

По информации источника, хоккеист был пойман сотрудниками полиции на Ленинградском шоссе за рулем Cadillac Escalade. Cтепанов уже был ранее привлечен к ответственности за езду в нетрезвом состоянии — в ноябре 2023 года его лишили прав управления транспортным средством на полтора года.

В связи с повторным нарушением хоккеисту грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, максимальный срок наказания по ней составляет 2 года лишения свободы.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в России хоккеиста обменяли на 1000 рублей.

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