Олимпийскую чемпионку Сметанину вернули в реанимацию

Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Раиса Сметанина переведена в реанимацию Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова в Санкт‑Петербурге, сообщает «Матч ТВ».

По словам источника, состояние титулованной лыжницы остается тяжелым.

«По состоянию на 27 декабря Раису Петровну снова перевели в реанимацию, но уже в другое отделение. Состояние пока тяжелое, температура 36,8», — заявил источник.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок республики Коми Константин Собянин заявил, что Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка подключена к аппарату ИВЛ. Брат спортсменки Федор Сметанин также рассказал, что у нее парализована часть тела. 21 декабря Сметанина была переведена

Сметанина завоевала три золотые олимпийские награды в 1976 году, еще одну — в 1992-м. Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

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