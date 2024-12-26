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Губерниев о Вяльбе: как же можно было так облажаться

Комментатор Губерниев о Вяльбе: как же можно было так облажаться
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Павел Бедняков/РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил в своем Telegram-канале главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе на фоне того, что российских атлетов стали допускать на международные соревнования, а вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что россиян, выступающих без флага и гимна, необходимо поддерживать.

«Очень трудно сегодня! Сложно. Невыносимо. Таким, как Елена Валерьевна Вяльбе. Как же можно было так облажаться. Станислав Поздняков не даст соврать», — написал Губерниев.

Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Соревнования прошли в середине декабря в венгерском Будапеште.

20 декабря российские фигуристы получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Российским пловцам также было запрещено общаться с прессой.

Ранее Вяльбе заявила, что считает несправедливым возвращение в Россию сменивших гражданство атлетов.

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