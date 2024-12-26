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«Зенит» готов продавать своих воспитанников «Спартаку»

Аршавин: «Зенит» готов продавать воспитанников даже «Спартаку», но не задешево
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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что клуб готов продавать своих воспитанников прямым конкурентам, передает »Чемпионат».

«Недавно общался с Алексеем Зининым, спортивным директором «Родины». Он заинтересован в наших футболистах. Мы не готовы отдавать их задешево. Продавать мы готовы всем. И «Динамо», и «Спартаку», и «Локомотиву», — сказал Аршавин.

Лидером чемпионата России сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно. ЦСКА с 31 баллом расположился на шестой строчке.

Ранее было названо главное преимущество «Зенита» над другими командами Российской премьер-лиги (РПЛ).

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