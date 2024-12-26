Стало известно, когда Валиева сможет тренироваться вместе со всеми

Российская фигуристка Камила Валиева сможет тренироваться вместе со всеми 25 октября 2025 года. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
Логинова отметила, что возвращение к тренировкам в группе возможно за два месяца до окончания дисквалификации за допинг.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.
2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.
Ранее Валиева подала апелляцию на три решения CAS в Федеральный суд Швейцарии.