Фигурист Савосин объяснил свое нежелание уходить в тренерство

Российский фигурист Роман Савосин признался, что тренерство не привлекает его, если им придется заниматься на постоянной основе. Об этом он рассказал в интервью RT, комментируя свои слова о нежелании в будущем заниматься этим видом деятельности.

«По образу жизни это ровно то же самое, что жизнь спортсмена, и мне кажется, я к этому не готов. Хочется какой-то передышки между спортом и последующей жизнью. Плюс тренер должен уметь терпеть, ждать. Если в полной мере этими качествами не обладаешь, лучше в эту профессию не лезть, как мне кажется», — заявил спортсмен.

При этом Савосин не исключил, что он может поменять свое мнение в будущем.

В конце июля сообщалось, что российская фигуристка Станислава Константинова завершила карьеру в возрасте 22 лет и ушла в тренерство. Фигуристка является бронзовым призером Универсиады 2019 года в женском одиночном катании.

В сезоне 2020/21 Константинова заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях является второе место Гран-при Хельсинки в сезоне 2018/19.

Ранее министр спорта назвал условия допуска российских фигуристов до квалификации ОИ драконовскими.