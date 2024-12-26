Кушанашвили о Черчесове: ты, усатый, не смешной

Ведущий и шоумен Отар Кушанашвили раскритиковал на шоу «Это футбол, брат!» поведение главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«У таких людей чувство юмора на уровне Регины Дубовицкой. Уже поменялась этика, культура отмены. Общество пересмотрело нормы смешного и несмешного. Гарик Харламов — смешной, а ты, усатый, нет», — сказал Кушанашвили.

На одной из пресс-конференций Черчесов перебил казахстанского журналиста, который обратился к нему на казахском языке.

«Ты по‑французски сейчас говоришь?» — спросил Черчесов.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Казахстанская федерация футбола оставила Черчесова на должности главного тренера.