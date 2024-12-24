Казахстанская федерация футбола оставила Черчесова на должности главного тренера

Казахстанская федерация футбола (КФФ) на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором опровергла информацию об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной.

По официальной информации, экс-наставник московского «Спартака» и сборной России имеет действующее трудовое соглашение, занимая должность главного тренера.

Черчесов тренирует сборную Казахстана с лета 2024 года.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее в «Спартаке» заявили о сложном сезоне.