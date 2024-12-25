Участие россиян без флага в мировых турнирах назвали подвигом

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в нынешних условиях участие российских спортсменов в международных соревнованиях без флага и гимна нужно рассматривать как подвиг. Его слова приводит РИА Новости.

«Даже если текущие условия не позволяют использовать наш гимн и флаг, мы все прекрасно понимаем, что это наши спортсмены и они защищают нашу Родину на спортивных рубежах. В условиях таких ограничений, их участие в международных стартах нужно рассматривать как подвиг», — заявил Чернышенко.

Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште.

20 декабря российские фигуристы получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Ранее министр спорта назвал условия допуска российских фигуристов до квалификации ОИ драконовскими.