В СКА рассказали о тяжести травмы Кузнецова

Ротенберг: пока ничего говорить не буду, но у Кузнецова очень плохой диагноз

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в эфире телеканала «КХЛ ТВ» рассказал о состоянии нападающего команды Евгения Кузнецова, который получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА (5:6).

«Пока не буду говорить публично ничего, но очень плохой диагноз. Удар в голову, сотрясение, он без сознания там был. Это уже пусть разбираются профессионалы. Думаю, долго пропустит», — заявил Ротенберг.

Кузнецов столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала. Арбитры не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде.

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. Уже на первой минуте ЦСКА забил дважды: на 41-й секунде отличился Павел Карнаухов, а на 57-й — Денис Гурьянов, чем спровоцировал Романа Ротенберга поменять вратаря максимально быстро в истории КХЛ. Армейцы из Москвы отличились еще трижды в первом отрезке: дубль оформил Карнаухов, также отличились Виталий Абрамов и Максим Соркин. Во втором периоде СКА отыграл одну шайбу усилиями Сергея Сапего, а в начале третьей двадцатиминутки еще одну — отличился Александр Никишин. 20-летний Кирилл Долженков сделал счет 6:2, а в оставшиеся десять минут СКА сократил разрыв до минимума. Шайбы забросили Арсений Грицюк, Иван Демидов и Сергей Плотников, но на большее подопечным Ротенберга времени не хватило.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА занимает третью строчку с 53 очками после 37 игр, СКА идет шестым — 48 баллов после 38 встреч.

Ранее Кузнецов заявил, что у него проблемы с головой.