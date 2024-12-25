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Хоккеист Капризов установил рекорд «Миннесоты»

Капризов установил рекорд «Миннесоты», набрав 50 очков в 34 матчах
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Bruce Fedyck/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершилась победой «Миннесоты» со счетом 4:3. Капризов забросил первую шайбу своей команды, его ассистентами выступили Марко Росси и Матс Цуккарелло.

Таким образом, российский хоккеист в этом сезоне уже набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах и установил личный рекорд. До этого его лучшим результатом по скорости набора 50 очков были 38 матчей в сезоне-2021/22. Показатель Капризова также является лучшим в истории «Миннесоты».

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

«Миннесота» идет на третьей строчке Западной конференции НХЛ. Следующий матч хоккеисты «Уайлд» проведут уже после рождественской паузы — игра против «Даллас Старз» состоится 28 декабря.

Ранее российский голкипер стал лидером по победам среди вратарей НХЛ в 2024 году.

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