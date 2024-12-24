Российский нападающий назвал команду, с которой особенно ждет встречи

«В лиге из молодых ребят. Например, выделяется Шабанов из «Трактора». Я, кстати, против «Трактора» не играл, жду наш матч с ними, будет очень интересно против них сыграть. У челябинцев техничные нападающие, здорово видят площадку. В «Северстали» тоже много хорошей молодежи. В КХЛ доверяют молодым ребятам, они развиваются и показывают результат», — приводит слова Барабанова Legalbet.

«Ак Барс» занимает в текущем сезоне третье место в Восточной конференции, набрав 48 очков в 35 проведенных матчах. «Трактор» лидирует на Востоке с 52 очками в 38 встречах.

16 октября в первой встрече команд «Ак Барс» уступил на выезде со счетом 1:3. Это единственный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне, в котором Барабанов не принимал участия.

На счету 30-летнего нападающего 30 (12+18) очков в 34-х проведенных играх. 24-летний Максим Шабанов отметился 35 (15+20) результативными действиями в 37 поединках.

Ранее российского хоккеиста Никиту Кучерова удалили до конца матча НХЛ за удар соперника.