В Норвегии Вяльбе назвали преградой для допуска россиян на Олимпиаду

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что новый президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) облегчит решение вопроса по допуску представителей России на Олимпийские игры. Его слова приводит Sport24.

«И никто, наверное, не признается в этом публично, но другой президент лыжной федерации, а не жесткая, доходящая до маниакальности Вяльбе, естественно, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте», — заявил он.

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Вяльбе назвала несправедливым возвращение в Россию сменивших гражданство атлетов.