«Деревенский футбол»: Месси подвергли критике

Известный в прошлом аргентинский экс-голкипер Уго Орландо Гатти подверг критике нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионеля Месси. Его слова приводит Mundo Deportivo.

«Я не испытываю неприязни к Месси, но он играет в простой футбол. <...> Месси может попасть в сборную Аргентины на ЧМ-2026. Но тогда у аргентинцев будет на одного игрока меньше. Сейчас уже так… Лионель играет в деревенский футбол в США!» — заявил он.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В ночь на 10 ноября «Интер Майами» в третьем матче противостояния 1/8 финала плей-офф уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Встреча завершилась со счетом 3:2, Месси в поединке отличился голом. Это поражение не позволило «Интер Майами» выйти в следующий раунд.

Ранее появилась информация, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».