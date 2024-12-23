Сафонов рассказал об адаптации в «ПСЖ»

Сафонов: когда я только приехал в «ПСЖ», мои первые тренировки были ужасными

Вратарь французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о периоде адаптации в клубе. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на beIN Sports.

«Это другой уровень, и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Когда я только приехал, мои первые тренировки были ужасными. Мне нужно было время, чтобы поднять свой уровень, и теперь я готов играть и готов быть в этой команде», — заявил Сафонов.

Сафонов вышел в стартовом составе команды в матче 1/32 финала кубка Франции против «Ланса». Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, за «Ланс» на 57-й минуте отличился Мбала Н'Зола. Через пять минут Гонсалу Рамуш восстановил ничейный счет. В серии послематчевых пенальти «ПСЖ» оказался точнее — 4:3. Российский вратарь отразил два 11-метровых удара.

«ПСЖ» — действующий обладатель Кубка Франции. В финальном матче прошлого сезона команда с результатом 2:1 переиграла «Лион»

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов шесть раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и пять раз сыграв в Лиге 1.

Ранее Сафонов попал на обложку L'Équipe.