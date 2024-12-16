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Слуцкий рассказал о своей жизни в Китае

Слуцкий: «Шанхай входит в тройку лучших городов мира»

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Кирилл Брага/РИА Новости

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своей жизни в Китае. Об этом он заявил на YouTube-канале «10 is 10».

«Так все время у тренера проходит день — на работе. Утром приехал, вечером приехал. Все. Несколько раз в неделю занимаюсь теннисом. Если выходной у нас, мы едем на природу. Шанхай — очень современный город. Думаю, Шанхай входит в тройку лучших городов мира сейчас», — сказал специалист.

В нынешнем сезоне подопечные Слуцкого стали вице-чемпионами Китая.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее вратарь «Динамо» отказался извиняться за свою ошибку.

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