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Экс-тренер сборной России нашел виновника неудач «Авангарда»

Тренер Крикунов заявил, что неудачи «Авангарда» связаны с плохой физподготовкой
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов в интервью Legalbet заявил, что неудачный старт омского «Авангарда» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связан с недоработкой специалиста по физической подготовке.

По его словам, «ястребам» необходимо заменить тренера данного направления.

«Кто там тренер по физподготовке? С него спрашивать надо. Или вообще выгнать его и взять другого! А можно и самому главному тренеру этим заняться», — заявил Крикунов.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Авангард» занимает седьмое место, имея в активе 36 очков.

В феврале 2024 года ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Илья Ковальчук заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин скоро вернется на лед после травмы.

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