Гол Чалова принес победу ПАОКу

Российский футболист греческого ПАОКа Федор Чалов забил победный мяч в матче чемпионата Греции против «Атромитоса».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Чалов отличился в компенсированное к первому тайму время. Андрия Живкович на 49-й минуте удвоил преимущество ПАОКа. На 89-й минуте окончательный счет матча установил Мохамед Камара.

С 21-й минуты матча «Атромитос» играл в меньшинстве. Красную карточку получил Николаос Атанасиу.

Чалов провел на поле 72 минуты. Также 72 минуты сыграл российский игрок ПАОКа Магомед Оздоев.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Однако трансфер так и не состоялся.

Ранее Чалов показал фото российского флага на матче ПАОКа в Лиге Европы.