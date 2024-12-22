Овечкин пришел на тренировку «Вашингтона» вместе с детьми

«Вашингтон Кэпиталз» провел необычную тренировку накануне Рождества — хоккеисты пришли на лед вместе со своими детьми. Информация об этом появилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) команды.

Капитан «столичных» Александр Овечкин привел обоих сыновей Сергея и Илью. Оба были в спортивной экипировке «Вашингтона» с восьмеркой на спине. При этом у них также были гетры московского «Динамо».

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Овечкин рассказал о своем восстановлении после травмы.