Экс-чемпион мира Цзю женился

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю, сын Константина Цзю, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показал фотографию со своей свадьбы.

Боксер женился на давней избраннице Александре Константин, с которой, по его словам, состоит в отношениях уже восемь лет.

В 2024 году Цзю потерпел два поражения. В марте он уступил представителю США Себастьяну Фундоре. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксера раздельным решением судей, из-за чего Цзю потерял титул чемпиона мира. В октябре он проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

15 октября 2023 года Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, а также отобрал у соперника титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Пояс WBO достался 30-летнему Цзю без боя. Американец Джермелл Чарло принял поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (проиграл единогласным решением) и с началом противостояния был лишен титула за отказ проводить защиту пояса в бою с Цзю.

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