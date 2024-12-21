Названо требование команды Усика перед боем с Фьюри

Промоутер украинского боксера Александр Усика Александр Красюк потребовал от британца Тайсона Фьюри сбрить бороду перед поединком, усмотрев в этом нарушение. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«В правилах Всемирной боксерской ассоциации (WBC) строго определено, что боксер может иметь подстриженные бороду и усы до тех пор, пока они не будут мешать силе и направлению ударов, не будут вызывать порезы или ссадины у соперника», — заявил Красюк.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Первая встреча этих боксеров завершилась победой украинского боксера. В ночь на 19 мая 2024 года он выиграл у Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Ранее Фьюри заявил, что его сын попросил разбить лицо Усику.