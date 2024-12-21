В Госдуме рассказали, будет ли Россия в элите мирового футбола

Ирина Роднина: в ближайшие лет 20 мы точно не будем в элите мирового футбола

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в ближайшие 15-20 лет Россия не будет в элите мирового футбола, передает «РБ Спорт».

«Будет ли когда-то российский футбол в мировой элите? Если и будет, то точно не в ближайшие лет 15-20. Должно очень многое измениться. Изменения эти должны произойти на всех уровнях, во всех возрастах», — сказала Роднина.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее сборная России сохранила свое место в рейтинге ФИФА.