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Российский фигурист назвал не полностью честным решение допустить россиян на ОИ

Фигурист Козловский: решение ISU о допуске россиян не является полностью честным
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ISU

Российский фигурист Дмитрий Козловский заявил, что не может назвать решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске россиян на Олимпиаду полностью чеcтным, передает Sport24.

«За бортом останутся ребята, которые достойны выступить на Играх. Аня Щербакова выиграла Олимпиаду после третьего места на чемпионате России? Допуск не является честным в полной мере», — сказал Козловский.

Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стали известны чемпионы России в парном катании.

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