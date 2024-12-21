«Вашингтон» без Овечкина возглавил Восточную конференцию НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» вернул себе лидерство в Восточной конференции, обыграв «Каролину».

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей точными бросками отметились Алексей Протас, Якуб Врана и Коннор Макмайкл. За «Каролину» отличился Сет Джарвис.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Ранее Овечкин впервые после травмы провел тренировку без ограничений.