Российская фигуристка о допуске на ОИ: в чем прикол?

Фигуристка Бойкова о допуске россиян на ОИ: можно было бы дать больше квот

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, не согласна с квотами, которые получили российские фигуристы на Олимпийские игры 2026 года, передает РИА Новости.

«Статус нейтральный, а квота одна. В чем прикол? Если нейтральный, то можно было бы больше квот», — сказала Бойкова.

Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Татьяна Тарасова ответила на вопрос, стоит ли фигуристам ехать на ОИ в нейтральном статусе.