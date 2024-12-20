В МОК рассказали о дальнейших действиях в связи с решением ISU допустить россиян

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских атлетов на Олимпиаду, отметив, что Рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, выданные 28 марта 2023 года, остаются в силе, передает «ВсеПроСпорт».

«Все квалификационные соревнования должны быть завершены не позднее 18 января 2026 года. Эта дата является крайней для подачи на участие в Играх 2026 года», — добавили в МОК.

Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее российский фигурист назвал не полностью честным решение допустить россиян на Игры.