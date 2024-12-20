Костомаров о допуске российских фигуристов на ОИ: рано или поздно гимн будет играть

Российский фигурист Роман Костомаров высказался о допуске фигуристов на Олимпийские игры, отметив, что рано или поздно россияне смогут выступать под флагом и с гимном, передает «Спорт-Экспресс».

«Нельзя терять соревновательную практику. Потом будет трудно восстанавливаться. Даже если пока выступим на Играх в нейтральном статусе, то ничего страшного. Рано или поздно и гимн будет играть, и флаг поднимут», — сказал Костомаров.

Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стали известны чемпионы России в танцах на льду.