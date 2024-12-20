Мишина и Галлямов идут к золоту. LIVE

И снова грязный прокат, да что ж такое. Ошиблась на выбросе Ясмина, плюс в целом было много недочетов и недокрутов. Всего 125.91 балла зарабатывает пара, проигрывая дуэту Осокина/Грицаенко.
Грубо ошибся Артем, упав во время прыжка. После завершения программы очень хотел спортсмен расплакаться, но перетерпел и смог сдержать эмоции. В сумме более 200 баллов за короткую и произвольную программу заработали Осокина и Грицаенко.
Совсем не справились с волнением спортсмены, схватили два штрафных балла вдобавок к сорванным прыжкам и поддержкам фигуристы, в итоге не дотянув даже до отметки в 100 баллов по итогам произвольной программы.
Лучший из возможных прокатов выдали для себя спортсмены, показав наивысший результат в текущем сезоне. 111,55 балла зарабатывают фигуристы и завершают выступление на чемпионате России.
Стартовый протокол на ваших экранах.
Первая разминка
- Дарья Андреева/Александр Акимов
- Алиса Блинникова/Алексей Карпов
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
- Ясмина Кадырова/Илья Миронов
Вторая разминка
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
7. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов