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Спорт

Мишина и Галлямов идут к золоту. LIVE

Фигурное катание. ЧР-2025. Спортивные пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН
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Александр Вильф/РИА Новости
Во второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию спортивные пары разыгрывают второй комплект медалей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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14:23

Открывает вторую разминку Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

14:15

И снова грязный прокат, да что ж такое. Ошиблась на выбросе Ясмина, плюс в целом было много недочетов и недокрутов. Всего 125.91 балла зарабатывает пара, проигрывая дуэту Осокина/Грицаенко.

14:09

Ясмина Кадырова и Илья Миронов продолжают соревновательную программу.

14:08

Грубо ошибся Артем, упав во время прыжка. После завершения программы очень хотел спортсмен расплакаться, но перетерпел и смог сдержать эмоции. В сумме более 200 баллов за короткую и произвольную программу заработали Осокина и Грицаенко.

14:01

Артем Грицаенко и Елизавета Осокина выходят на лед.

14:00

Совсем не справились с волнением спортсмены, схватили два штрафных балла вдобавок к сорванным прыжкам и поддержкам фигуристы, в итоге не дотянув даже до отметки в 100 баллов по итогам произвольной программы.

13:53

Алиса Блинникова и Алексей Карпов выходят на площадку.

13:52

Лучший из возможных прокатов выдали для себя спортсмены, показав наивысший результат в текущем сезоне. 111,55 балла зарабатывают фигуристы и завершают выступление на чемпионате России.

13:45

Открывают произвольную программу спортивных пар Дарья Андреева и Александр Акимов.

13:35

Стартовый протокол на ваших экранах.

Первая разминка

  1. Дарья Андреева/Александр Акимов
  2. Алиса Блинникова/Алексей Карпов
  3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
  4. Ясмина Кадырова/Илья Миронов

Вторая разминка
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
7. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

13:25

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Омске продолжается чемпионат России, где сражаются сильнейшие спортсмены страны. Соревнования второго дня продолжаются произвольной программой в состязаниях спортивных пар. Желаем удачи всем фигуристам!

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