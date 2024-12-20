Костя Цзю назвал украинца Усика фаворитом боя с британцем Фьюри

Абсолютный чемпион мира Константин Цзю выразил мнение, что украинский боксер Александр Усик одержит победу над британцем Тайсоном Фьюри в их поединке-реванше. Его слова приводит «Советский спорт».

«Все зависит от выносливости каждого. У Фьюри есть шанс выиграть. Но думаю, что увидим результат их первого боя. Не вижу вероятности для досрочного завершения, с той или иной стороны. Если Фьюри выиграет, то будет третий бой», — заявил Цзю.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Первая встреча этих боксеров завершилась победой украинского боксера. В ночь на 19 мая 2024 года он выиграл у Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Ранее стали известны гонорары Усика и Фьюри.