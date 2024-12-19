Стали известны гонорары Усика и Фьюри

The Standard: Усик и Фьюри получат за бой 150 млн фунтов на двоих

Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри принесет спортсменам почти в два раза больше денег, чем первый поединок. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на The Standard.

Источник утверждает, что Усик и Фьюри заработают £150 млн на двоих. Большую часть получит украинец, однако точное распределение денег пока неизвестно. За первый поединок бойцы получили около £85 млн.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Первая встреча этих боксеров завершилась победой украинского боксера. В ночь на 19 мая 2024 года он выиграл у Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Ранее сообщалось, что в бою Усик — Фьюри будет применен искусственный интеллект.