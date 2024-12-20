Гол Сона прямым ударом с углового принес «Тоттенхэму» победу над «МЮ»

«Тоттенхэм» победил «МЮ» в четвертьфинале Кубка Англии и сыграет с «Ливерпулем»

«Тоттенхэм Хотспур» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» в матче четвертьфинала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 4:3.

После первого тайма хозяева выигрывали 1:0 — на 15-й минуте счет открыл Доминик Соланке. Во второй половине встречи «шпоры» довели счет до разгромного благодаря голу Дена Кулушевски и дублю Соланке. Вскоре после этого вратарь «Тоттенхэма» Фрейзер Форстер допустил две грубые ошибки, которыми воспользовались соперники. Вышедшие на замену Джошуа Зиркзее и Амад Диалло забили по мячу и возродили интригу в матче.

На 88-й минуте «Тоттенхэм» забил четвертый мяч: нападающий Сон Хын Мин точно пробил прямым ударом с углового. В добавленное время «Манчестер Юнайтед» сумел отыграть еще один мяч благодаря точному удару Джонни Эванса, но на большее гостям не хватило времени.

В следующем раунде «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем», который в своем четвертьфинальном матче взял верх над »Саутгемптоном» 2:1. Вторую полуфинальную пару составили «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» подпишет игрока на замену обладателю «Золотого мяча».