«Оделась поскромнее»: Загитова показала образ в мини-юбке

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова в своем TikTik поделилась с подписчиками видеозаписью, в которой предстает в новом образе.

На видео Загитова сняла себя в двух образах. На первом — в пальто, с подписью «оделась специально поскромнее». Сняв пальто, фигуристка предстает перед подписчиками в короткой юбке и в боди с вырезом на груди.

«Моя вторая личность», — написала она.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». Однако в новом сезоне она не приняла участия 19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Следом она поступила в магистратуру.

Ранее Загитова показала забавное видео с сестрой.