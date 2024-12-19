ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Спартака» в матче КХЛ

ЦСКА в овертайме обыграл «Спартак» со счетом 5:4 в КХЛ

Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая состоялась на стадионе «ЦСКА Арена», завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев (1:1, 2:2, 1:1, 1:0).

Счет во встрече открыли хоккеисты «Спартака» уже на 7-й минуте — отличился словацкий форвард Адам Ружичка. В конце первого отрезка равновесие восстановил Павел Карнухов, забросив в меньшинстве. Во втором периоде Егор Афанасьев вывел ЦСКА вперед, но «Спартак» ответил шайбами Егора Филина и Михаила Мальцева. За четыре секунды до конца второй двадцатиминутки счет снова сравнял Виталий Абрамов. В третьем периоде команды также обменялись взятиями ворот: в течение минуты отличились спартаковец Ансель Галимов и армеец Прохор Полтапов. В овертайме сильнее оказался ЦСКА — победную шайбу на второй минуте дополнительного отрезка забросил Максим Соркин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Спартак» занимает вторую строчку, набрав 51 очко после 36 проведенных встреч. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет девять баллов. ЦСКА идет четвертым, в их активе 49 баллов за 35 игр.

Ранее в КХЛ хоккеист попал в реанимацию после тяжелой травмы.