Знаменитая фигуристка назвала двух чемпионок, кого хотела бы видеть на чемпионате России

Знаменитая в прошлом фигуристка Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира-2012 в женском катании, высказалась о том, как поднять уровень зрелищности чемпионата страны.

«Мне кажется, в России фигурное катание в последнее время стало еще популярнее. Появилось много шоу, соревнований. Первый канал в межсезонье проводил шоу, где участники выбирали рандомную музыку и за несколько дней ставили номер. Хотелось бы такую импровизацию», — приводит слова знаменитой фигуристки Legalbet.

Также Леонова считает, что весьма перспективным в плане зрительского интереса был бы турнир фигуристов, уже завершивших свои карьеры, но еще способными показать зрителям высокий уровень. Причем имеется в виду именно турнир, а не показательные выступления. Леоновой особенно интересно было бы сейчас увидеть в деле Елизавету Туктамышеву и Алину Загитову.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой России, чемпионкой мира и чемпионкой Европы, а также победительницей командного чемпионата мира. На счету Загитовой все главные титулы в женском фигурном катании, включая победу на Олимпиаде (в Пхенчхане в 2018 году).

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