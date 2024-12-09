Известный промоутер заявил, что Фьюри должен разгромить Усика

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что британский боксер Тайсон Фьюри должен разгромить украинца Александра Усика в реванше, передает РИА Новости.

«Я дружу с Тайсоном и считаю, что в первом бою он продавал реванш. Уклонялся, что-то изображал. Сейчас он должен разгромить Усика», — сказал Хрюнов.

В ночь на 19 мая 2024 года Усик выиграл у британца Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Это поражение стало первым в карьере Фьюри: он выиграл 34 из 35 своих поединков (24 — нокаутом). Усик провел 22 поединка, в каждом из которых выиграл (14 — нокаутом).

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN. Реванш между этими спортсменами состоится 21 декабря и пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии.

Ранее Усик назвал победителя боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.