«За себя и команду»: Тарасова поддержала Валиеву после новой апелляции

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова похвалила российскую фигуристку Камилу Валиеву за подачу второй апелляции по делу о нарушении антидопинговых правил в Федеральный суд Швейцарии. Ее слова приводит ТАСС.

«Молодец. Борется за себя и за команду. Во всяком случае, ей этого никто не запретит. Все правильно делает», — сказала Тарасова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее юрист объяснила, на что может рассчитывать Валиева при новой апелляции.