В матче НБА установили уникальное достижение

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» побили суммарное количество точных трехочковых попыток за матч.

Игра, которая состоялась 16 декабря на арене «Чейз-Центр» в Сан-Франциско, завершилась со счетом 143:133 в пользу гостей. В составе победителей трипл-дабл оформил словенец Лука Дончич — в его активе 45 очков, 11 подборов и 13 передач. Также выступающий за «Даллас» Клей Томпсон, ранее представлявший «Голден Стэйт», набрал 29 баллов. У «Уорриорз» 29 очков набрал Эндрю Уиггинс, 26 — Стефен Карри.

Также в этой встрече был установлен рекорд по количеству точных трехочковых попыток: на двоих команды попали из-за дуги 48 раз. Ранее рекордсменами являлись «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз», а также «Юта Джаз» и «Финикс Санз» (44).

Команды выступают в Западной конференции. «Даллас» занимает третье место, имея в активе 17 побед и 9 поражений после 26 игр. «Голден Стэйт» — седьмой. У них 14 побед и 11 поражений после 25 встреч.

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