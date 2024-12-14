«Россия 25» смогла обыграть сборную Белоруссии по хоккею, пропустив трижды за 68 секунд

Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную Белоруссии по хоккею на Кубке Первого канала.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ).

В начале второго периода россияне Илья Сафонов и Григорий Кузьмин забросили две шайбы за «Россию 25». В середине второй двадцатиминутки белорусы Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков вывели свою сборную вперед, забросив три шайбы за 68 секунд. В третьем периоде Богдан Конюшков сравнял счет, а уже в овертайме Евгений Кузнецов установил окончательный счет матча.

«Россия 25» 12 декабря обыграла сборную мира КХЛ со счетом 4:1. 15 декабря россияне сыграют с Казахстаном. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российский хоккеист назвал самый памятный момент в карьере.