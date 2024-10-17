Российский хоккеист назвал самый памятный момент в карьере

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов заявил, что у него много памятных моментов в карьере, передает Legalbet .

«Но, наверное, назову первую заброшенную шайбу в КХЛ. В 2012 году забил СКА в ворота Бобровского. Но в итоге этот гол у меня отняли. Первый сезон в Нижнекамске классный был, когда в НХЛ был локаут», — сказал Якупов.

Якупов провел в КХЛ 300 матчей, забросив 85 шайб и отдав 80 результативных передач. В 2021 году он выиграл Кубок Гагарина с омским «Авангардом».

В следующем матче регулярного чемпионата «Куньлунь» сыграет с «Сочи». Игра состоится 18 октября.

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