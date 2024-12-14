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Бывшая фигуристка объяснила, почему фигурное катание сложнее других видов спорта

Экс-фигуристка Гербольдт: у нас самый сложный координационный вид спорта

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитая в прошлом российская фигуристка Катарина Гербольдт, экс-чемпионка страны среди юниоров и бронзовый призер взрослого национального первенства, объяснила, почему фигурное катание сложнее других видов спорта, также назвала базовый спорт, без которого невозможны другие.

«Легкая атлетика — королева всех видов спорта. Без нее ни один другой вид спорта не может существовать. Мы все вынуждены обращаться к легкой атлетике. Ее можно выделить и поставить на первое место, как самый сложный. Фигурное катание — самый сложный координационный вид спорта. Если у детей какие-то отклонения, их отправляют в фигурное катание», — приводит слова Гербольдт Legalbet.

Знаменитая спортсменка подчеркнула, что для занятий фигурным катанием должны быть развиты абсолютно все навыки, что и делает его таким сложным. При этом она подчеркнула, что трудны на самом деле любые виды спорта.

За время своей карьеры, длившейся до 2015 года, Гербольдт выступала в женском одиночном катании, а последние четыре года соревновалась в паре с Александром Энбертом.

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