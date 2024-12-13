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Иностранная теннисистка получила серьезную травму глаза во время тренировки

Бушар поцарапала роговицу во время тренировки по пиклболу

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Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канадская теннисистка Эжени Бушар травмировала глаз во время тренировки. Об этом она сообщила своим подписчикам в социальных сетях.

«Сегодня во время тренировки по пиклболу мне в глаз попал мяч. Поехали в отделение скорой помощи — в итоге у меня повреждена роговица. Что только не приходится делать во имя спорта!» — написала Бушар.

В 2024 году канадка присоединилась к Профессиональной ассоциации пиклбола, однако о завершении теннисной карьеры пока не сообщала.

30-летняя Бушар является финалисткой Уимблдона 2014 года. Сейчас канадка занимает 997-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Последний раз она выходила на корт 4 августа: в квалификации турнира в Торонто она проиграла японке Моюке Учижиме.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее сообщалось, что американский баскетболист хочет получить российское гражданство.

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