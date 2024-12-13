Олимпийский чемпион: если Дегтяреву нужна помощь, мы всегда рядом

Решение министра спорта РФ Михаила Дегтярева возглавить Олимпийский комитет России (ОКР) говорит о том, что он не боится брать на себя ответственность и бороться за возвращение российского спорта на международную арену. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

«Основной посыл как раз и заключается в том, что Дегтярев избран на пост президента ОКР, чтобы возвращать наших спортсменов на международный уровень. Очень много задач. Конечно, ему не так просто совмещать работу в министерстве спорта и в ОКР. Но у него команда профессионалов — я искренне надеюсь, что они справятся. Да, сейчас многие на низком старте стоят и ждут, что будет, потому что изменения колоссальные. Пока никто не понимает, как это будет работать, и какие нас перемены ждут. Но спортсмены здесь — ключевые фигуры. Конечно, все переживают и хотят, чтобы были улучшения.

С точки зрения объединения федераций также все надеются, что это даст толчок развитию нашего спорта, на международном уровне в том числе. Появится больше возможностей для финансирования и развития спорта.

Олимпийский комитет — это немного другое направление. Но надеюсь, что команда будет работать идеально. Дегтярев взял на себя очень большую ответственность — это говорит о том, что он не боится трудностей. Верю, что у него все получится, и желаю ему удачи. Если нужно нас приобщать, пусть приобщает. Мы — люди из спорта, готовые идти до конца, не боимся проигрывать. После поражений всегда приходят победы. И спортсмены — идеальные люди, которые могут пахать 24/7, так что если Дегтяреву нужна помощь, мы всегда рядом», — сказал Легков.

Дегтярев в пятницу, 13 декабря, был избран на пост президента ОКР. На Олимпийском собрании за него проголосовали 197 человек, двое воздержались.

Ранее Дегтярев рассказал, осуждает ли он россиян, выступающих в нейтральном статусе.