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Названы способы минимизировать риск травм при обучении катанию на коньках

Эксперт «Спортмастер PRO»: учиться кататься на коньках лучше с инструктором

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Pixabay

Для того чтобы минимизировать риск травм при обучении катанию на коньках, стоит обратиться к помощи инструктора. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин.

«После выбора подходящих коньков и удобной одежды, которая не сковывает движения, можно идти на каток. Чтобы минимизировать риск получения травм или других негативных последствий от катания, лучше всего обратиться к инструктору. Подойдут и групповые занятия, и индивидуальные тренировки.

Если по каким-то причинам это невозможно, на помощь придет интернет — существует множество уроков, где подробно показаны нюансы катания. Тогда во время тренировок снимайте себя на телефон, а затем сравнивайте свою технику с видео. Это не так эффективно, как занятия с инструктором, но гораздо лучше, чем пытаться научиться полностью самостоятельно.

Также важно использовать защитную экипировку. На первых порах падения неизбежны, и наличие защиты на коленях, локтях и голове поможет свести к минимуму риски. Можно также надеть перчатки, так как при неправильном падении чаще всего страдают именно ладони.

Кроме того, на катке можно упасть не только из-за своей неопытности, но и из-за ошибок других, неопытных спортсменов. Поэтому рекомендуется носить шорты с защитой копчика», — сказал специалист.

Ранее россиянам рассказали, как выбирать коньки для массового и для фигурного катания.

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