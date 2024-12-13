Легков: иностранные комментаторы уже не боятся называть нейтральных спортсменов россиянами

В мировом спорте наблюдаются тенденции, говорящие о скором возвращении российских спортсменов на международную арену. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, заметив, что на турнирах все чаще упоминают, из какой страны прибыли российские нейтральные атлеты.

«Есть поколение спортсменов, которое попало на этот период — я не говорю про молодежь, которая будет выступать под национальным флагом. Но что делать тем, чья карьера идет сейчас? Извините, ребята, но вы попали в такое время? Они сами все понимают и уважительно относятся к ситуации, потому что любят свою страну. Но их нужно поддерживать. Они будут завоевывать медали, и все знают, откуда эти спортсмены.

Сейчас выступают россияне на чемпионате мира по плаванию на короткой воде — даже иностранные комментаторы не боятся говорить, откуда эти пловцы. Значит, нам нужно стоять на своем, ничего не бояться и идти вперед — рано или поздно всем придется говорить о том, что это именно российские спортсмены. Говорить о том, что они — самые сильные», — сказал Легков.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Легков призвал поддержать россиян, выступающих в нейтральном статусе.